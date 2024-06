Gaza: Influencers palestinos mostram como é viver na zona de guerra

Em meio a guerra, amigos palestinos que moram em Gaza tentam mostrar nas redes sociais a vida de quem precisa conviver com o conflito. Veja vídeos

“Dia 49 - Nós começamos o dia indo para uma partida de futebol às 5h da manhã. Tudo bem, isso foi muito arriscado". Esse bem que poderia ser o início de vídeo qualquer, publicado por dois jovens criadores de conteúdo nas redes sociais. A diferença é que os autores da frase compartilham a rotina de quem ainda (sobre)vive em Gaza.

Os dois palestinos, Mohameed Herzallah e Omar Shared, documentam o cotidiano de suas vidas em meio ao conflito entre Israel e o Hamas, em um formato típico de vlog. Eles têm chamado a atenção nas redes sociais, principalmente no Instagram, ao compartilharem com seus seguidores o dia a dia e a realidade de viver em uma zona de guerra.

Herz e Omar, que moram atualmente em Deir Al-Ballah Cidade palestina localizada na região central da faixa de gaza , criaram um perfil no Instagram em abril deste ano e descrevem como é morar na região onde se concentram as operações militares de Israel após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.