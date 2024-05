Advogado diz que julgamento de Trump não foi justo e que defesa vai recorrer

A defesa do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump já está pronta para recorrer da decisão do júri do Tribunal de Nova York, que considerou o republicano culpado nas 34 acusações no caso em que ele é réu na quinta-feira, 30. Ele foi acusado de ocultar pagamentos secretos à atriz pornô Stormy Daniels, com o intuito de influir no resultado das eleições de 2016.

O advogado de Trump, Todd Blanche, afirmou que o ex-presidente não teve um julgamento justo em entrevista a emissora americana Fox News.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele argumenta que o juiz Juan Merchan não deveria ter presidido o caso, sugerindo que ele tinha mostrado sinais de parcialidade.