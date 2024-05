"All eyes on Rafah": o que significa a imagem gerada por IA que se tornou viral

Uma imagem gerada por Inteligência Artificial (IA) com a frase “All eyes on Rafah” (em português, todos os olhos em Rafah) viralizou nas redes sociais após Israel bombardear um campo de refugiados em Rafah, no sul de Gaza, no dia 26 de maio. A foto, com montanhas ao fundo, foi compartilhada 47 milhões de vezes só no Instagram.

Apesar da citação sobre a cidade atingida pelo conflito Israel e Hamas, a foto não é uma imagem real da guerra ou da cidade de Rafah.

Em verdade, não está claro o que está sendo apresentado, apesar das interpretações mais comuns indicarem que se tratam de mortalhas ou tendas com os corpos das vítimas do conflito.