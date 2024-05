Hamas diz que ataque em Rafah deixou 35 mortos; Israel se recusa a encerrar a guerra

O Ministério de Saúde de Gaza, território controlado pelo Hamas, informou, na manhã de segunda-feira (noite de domingo no Brasil) que pelo menos 35 pessoas morreram no ataque, que qualificou de "massacre horroroso".

O exército israelense afirmou, por sua vez, que matou dois altos dirigentes do Hamas em um ataque aéreo em Rafah e que estava a par de que a ação afetou civis.

Segundo esta instituição, o ataque contra "uma instalação do Hamas em Rafah" matou Yassin Rabia e Khaled Nagar, altos dirigentes do grupo islamista na Cisjordânia ocupada.

Ambos estariam envolvidos em atividades do Hamas na Cisjordânia, inclusive no planejamento de ataques e transferência de recursos, enquanto Nagar também administrava fundos para as operações do Hamas, segundo o exército israelense.