Submarino Titan: vídeo mostra reação do corpo humano em implosão

Nova animação 3D aponta que a compressão gerada na implosão do submersível foi equivalente à da explosão de 50 kg de TNT

Segundo pesquisadores, a compressão adiabática (quando um gás se expande ou se comprime rapidamente) no corpo seria equivalente a uma explosão de 50 kg do explosivo TNT.

No vídeo, é possível ter dimensão de como o " tempo de implosão " foi de apenas 20 milésimos de segundo. Já a chamada "resposta de dor cerebral" seria de 150 milésimos de segundos.

Uma animação tridimensional, feita pelo canal “Atomic Marvel”, no YouTube, mostra como um corpo humano seria impactado diante da implosão de um veículo como o submersível Titan .

Submarino Titan: animação 3D revela o impacto da implosão no corpo humano; veja

Atenção: conteúdo sensível

O vídeo, publicado no início de agosto, tem pouco mais de dois minutos e simula como teria sido a implosão da estrutura do Titan e dos corpos dos tripulantes.

A animação usa um modelo do próprio veículo da empresa OceanGate. Ele foi compartilhado pelo perfil "atomic marvel" no YouTube há duas semanas, mas segue viralizando na plataforma.

Submarino Titan: o que aconteceu

As autoridades americanas que apuram o caso do submersível da OceanGate acreditam que a tripulação morreu de maneira instantânea na "implosão catastrófica", menos de duas horas após o mergulho, durante a expedição até os escombros do Titanic, naufragado há mais de cem anos.