Titanic: quem é o bilionário que planeja ir até os destroços do navio

Um bilionário de Ohio, nos Estados Unidos, está planejando uma expedição multimilionária para visitar os destroços do Titanic, quase um ano depois que um submarino implodiu tragicamente a caminho do navio. A data do mergulho pretendido ainda não foi anunciada. Segundo relatos, Larry Connor planeja levar um submersível de águas profundas de US$ 20 milhões (cerca de R$ 104 milhões) para as "profundezas do nível do Titanic" para provar que a indústria de submarinos, da qual ele é CEO, está segura após um ano da tragédia que ceifou cinco vidas. Submarino Titan: um ano após implosão, o que se sabe e o que falta saber; VEJA

“Quero mostrar às pessoas em todo o mundo que, embora o oceano seja extremamente poderoso, ele pode ser maravilhoso e agradável e realmente mudar vidas se você fizer isso da maneira certa”, disse Connor ao The Wall Street Journal em entrevista publicada em 26 de maio. Connor planeja se aventurar nas profundezas do oceano com o cofundador da Triton Submarines, Patrick Lahey. A dupla mergulhará no oceano em um Triton 4000/2 Abyssal Explorer – um submersível para duas pessoas. De acordo com o site da Triton Submarines, o navio é o “submarino de acrílico de mergulho mais profundo do mundo”. O “4000” no nome representa o número de metros que pode mergulhar. O Titanic fica a cerca de 3.800 metros.

Bilionário planeja ir até o Titanic: quem é Larry Connor?

Larry Connor é empresário e fundador do The Connor Group, uma empresa imobiliária de luxo com sede em Dayton, Ohio. Seu patrimônio líquido é de US$ 2 bilhões, segundo a Forbes. A revista relata que o portfólio imobiliário do Grupo Connor vale US$ 5 bilhões. Ele cofundou a empresa com dois sócios em 1991, mas comprou suas participações em 2003. Connor é um explorador conhecido, tendo viajado anteriormente para a Fossa das Marianas e a Estação Espacial Internacional. Ele disse aos meios de comunicação que quer provar que um submersível em alto-mar pode ser feito com segurança e que tal viagem pode ser realizada “sem desastre”. Acionistas da Tesla questionam pacote que tornou Musk o homem mais rico do mundo; CONFIRA Bilionário planeja ir até o Titanic: um ano após o desastre do submarino Titan

Um submarino, ou mais precisamente submersível, conhecido como The Titan, ganhou as manchetes em 18 de junho de 2023, quando embarcou em uma viagem ao fundo do Oceano Atlântico para ver os destroços do Titanic e desapareceu com cinco passageiros a bordo.