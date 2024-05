Médico e dono de hospital são presos após a morte de 6 recém-nascidos em incêndio na Índia

Incêndio atinge hospital infantil na Índia Crédito: Reprodução/Redes sociais

A polícia indiana anunciou nesta segunda-feira, 27, a prisão de um médico e do proprietário de um hospital infantil em Nova Délhi, na Índia, onde um incêndio resultou na morte de seis bebês no último sábado, 25.

Os seis bebês recém-nascidos morreram após as chamas de grandes proporções atingir um hospital infantil, Newborn Baby Care. As mortes foram ocasionadas devido à quantidade de fumaça inalada pelos bebês. Outros seis recém-nascidos foram resgatados com vida. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O comissário Surendra Chaudhary revelou à AFP que o hospital 'New Born Baby Care' "não possuía um sistema de evacuação para incêndios". A licença do hospital havia expirado em março, e o proprietário, além de seguir com o funcionamento de forma irregular, teria colocado mais leitos do que o permitido.