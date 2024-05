Ciclone atinge Bangladesh e Índia, matando ao menos sete pessoas

Após atingir o distrito de Patuakhali, em Bangladesh, nesta manhã, o ciclone Remal enfraqueceu consideravelmente, com ventos de 111 km/h. De acordo com o Departamento Meteorológico de Dacar, o último registro do vendaval foi de 90 km/h e rajadas de até 120 km/h.

Na Índia, o departamento meteorológico prevê que os ventos enfraqueçam ao longo do dia. Mas ainda há riscos de chuvas fortes em Estados do nordeste do país nos próximos dois dias. Após ser fechado no domingo, o Aeroporto de Calcutá foi reaberto, na Bengala Ocidental.

Em Bangladesh, o aeroporto na cidade de Chattogram continua fechado e com todos os voos cancelados. As atividades no porto de Chittagong foram interrompidas e mais de 10 navios foram retirados do cais. As escolas da região também estão sem funcionar.