Índia prepara envio de tigres para repovoar selva no Camboja

A embaixadora da Índia em Phnom Penh, capital do Camboja, afirmou, nesta quinta-feira (23), que o país vai mandar quatro tigres para a região no sudeste asiático com o objetivo de ajudar a recuperar a população de felinos no país.

"Se tivermos sucesso, este será o primeiro projeto de envio de tigres já realizado no mundo", disse a embaixadora Devyani Khobragade. "É um projeto histórico", completou.

Tigres não são avistados no Camboja desde 2007, quando o último felino foi filmado por uma câmera escondida.