Brasileiro tatua submarino Titan, que implodiu em visita ao Titanic

Um brasileiro decidiu tatuar na perna o submarino Titan, que desapareceu no Oceano Atlântico enquanto levava cinco pessoas em expedição turística para visitar os destroços do Titanic. A arte foi gravada na pele do capixaba Wilber Murilane, nessa quinta-feira, 22 de junho, dia em que foram encontradas partes do submersível, e compartilhada pelo tatuador nas redes sociais.

LEIA: Implosão ou explosão do submarino? Veja significado e por que implodiu

Segundo apuração do g1 Espírito Santo, a ideia teria sido do próprio tatuador, Marcelo Venturini, ao ver que o homem tinha outras tatuagens que remetem ao oceano. O profissional, que tem um estúdio de tatuagem em Vila Velha, no Espírito Santo, apresentou a arte ao cliente, que aceitou fazer a tatuagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O submarino foi feito no local como forma de preencher o espaço vazio entre as tatuagens que Wilber já possuia. Ele e o tatuador já tinham a ideia de tatuar um submarino e, com o caso que teve repercussão internacional, acabaram optando pelo desenho do Titan.

Ainda nesta quinta-feira, 22, quatro dias após o veículo submerso perder contato com a superfície, a Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou a morte dos cinco tripulantes devido a uma implosão causada pela perda de pressão interna na cabine. Os destroços do submarino foram encontrados pelo exército canadense a uma distância de aproximadamente 500 metros de onde está proa do Titanic após o naufrágio.

Em meio a comentários nas redes sociais, alguns torcendo pelas buscas e outros fazendo piadas com o desaparecimento, Wilber ressaltou ao g1 Espírito Santo que jamais brincaria com uma história como essa.

"É uma história triste, na verdade. Não é motivo de graça. A gente não está feliz com tudo o que aconteceu. Eu só precisava preencher o espaço e dei a ideia. A gente poderia ter colocado no outro submarino ou uma caravela afundada, qualquer outra coisa. Mas devido ao que aconteceu, ele topou fazer", disse o tatuador, Marcelo Venturini.