Irã: aparente queda de helicóptero com presidente iraniano pode reverberar no Oriente Médio

A aparente queda de um helicóptero que transportava o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, e uma comitiva de autoridades deverá repercutir em todo o Médio Oriente.

Isso porque o Irã passou décadas apoiando grupos armados no Líbano, na Síria, no Iraque, no Iêmen e nos territórios palestinos que lhe permitem projetar poder e potencialmente dissuadir ataques dos Estados Unidos ou de Israel, os inimigos jurados da sua Revolução Islâmica de 1979.

As tensões nunca foram tão altas como no mês passado, quando o Irã, sob o comando de Raisi e do líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei, lançou centenas de drones e mísseis balísticos contra Israel em resposta a um ataque aéreo a um consulado iraniano na Síria que matou dois generais e cinco oficiais iranianos.