Operação para instalação de nova passarela tem bloqueio parcial temporário na Via Expressa

O serviço foi concluído por volta do meio-dia e o trecho da Via Expressa que estava bloqueado já foi liberado.

Neste sábado, 18, por volta das 9 da manhã, iniciou-se a interdição para os trabalhos da Enel Distribuição Ceará de instalação de postes na área. A Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) informou que houve a escavação das bases dos postes e que um guindaste também esteve no local.

A avenida Almirante Henrique Saboia (Via Expressa) passará por um bloqueio parcial temporário para a montagem de uma nova passarela que será instalada sobre a via, na altura da rua Vicente Linhares, em Fortaleza.

A escolha dos dois fins de semana levou em consideração o menor impacto no tráfego na Cidade, em estudo autorizado pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMC).

Instalação de nova passarela na Via Expressa

A passarela possui uma extensão de 210 metros de comprimento (travessia principal e rampas de acesso) e altura em torno de oito metros. Ela contará com dois acessos pela rua Vicente Linhares: um na esquina com a Fonseca Lobo e o outro na esquina com a avenida Engenheiro Santana Júnior.

O equipamento deverá garantir segurança aos moradores da Comunidade dos Trilhos, na região da Aldeota, além de urbanização da área próxima de acesso à passarela e desbloqueio da rua Vicente Linhares, no trecho entre a avenida Engenheiro Santana Júnior e a Via Expressa.

A montagem da estrutura teve início no final de abril e ocupa duas das quatro faixas da avenida, uma em cada sentido.