Blue Origin leva passageiros ao espaço após dois anos de pausa

A empresa espacial Blue Origin levou passageiros à última fronteira pela primeira vez em quase dois anos com um lançamento neste domingo, 19, que reacendeu a concorrência no mercado de turismo espacial após uma pausa em suas operações tripuladas.

Um total de seis membros da tripulação decolou por volta das 9h36, horário local (11h36 em Brasília), da base do Local de Lançamento Um da empresa no estado do Texas, no sul dos EUA, na missão NS-25. Esse é o sétimo voo tripulado da empresa fundada pelo bilionário americano Jeff Bezos (Amazon).