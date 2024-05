Irã inicia buscas por helicóptero do presidente Raisi após 'acidente' (imprensa)

O Irã iniciou neste domingo (19) uma operação de resgate no noroeste do país para encontrar um helicóptero no qual viajava o presidente Ebrahim Raisi e que sofreu um "acidente", anunciou a imprensa estatal. "Ocorreu um acidente com o helicóptero que transportava o presidente" na região de Jofa, na província ocidental do Azerbaijão Oriental, informou a televisão estatal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No entanto, "condições climáticas desfavoráveis", incluindo uma neblina espessa, dificultavam os esforços, disse o ministro do Interior, Ahmed Vahidi, à televisão estatal.

"Chegar à região do helicóptero pode levar algum tempo", acrescentou. O local em questão fica na Floresta Dizmar, próximo à cidade de Varzaghan. A televisão estatal noticiou mais cedo que "informações não confirmadas indicam que o helicóptero que transportava o presidente Raisi sofreu um acidente na província do Azerbaijão Oriental". Três helicópteros transportavam a delegação presidencial. Dois deles aterrissaram sem problemas em Tabriz, noroeste do Irã, menos o que levava Raisi.

A agência de imprensa oficial IRNA informou depois que Raisi, assim como o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, estavam entre os passageiros junto com o governador provincial e o principal imã da região. Segundo a IRNA, "mais de 20 equipes de buscas, com drones e cães de resgate" foram "enviados ao local". - Junto ao presidente do Azerbaijão - Raisi viajou neste domingo à província do Azerbaijão Oriental, onde inaugurou uma barragem ao lado do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, na fronteira entre os dois países. Raisi, um aiatolá de 63 anos, é presidente do Irã desde 2021. Considerado um ultraconservador, foi eleito em 18 de junho, no primeiro turno, em votações marcadas por uma abstenção recorde em eleições presidenciais e na ausência de um opositor forte. Sucedeu ao moderado Hassan Rouhani, que o havia derrotado nas eleições presidenciais de 2017 e que, após dois mandatos consecutivos, não pôde concorrer novamente.

Raisi saiu fortalecido das legislativas de março, as primeiras eleições a nível nacional desde os protestos de 2022, que eclodiram após a morte de Mahsa Amini, presa por não respeitar o código de vestuário para mulheres no país. Após as eleições de março, o presidente iraniano celebrou o "novo fracasso histórico dos inimigos do Irã após os protestos" de 2022. Nascido em novembro de 1960 na cidade sagrada xiita de Mashhad, no nordeste do país, Raisi fez carreira no Judiciário. Antes de se tornar presidente, foi procurador-geral de Teerã e procurador-geral do país.