Espanha chama para consultas embaixadora na Argentina e exige desculpas

A Espanha convocou sua embaixadora em Buenos Aires para consultas "sine die" e exigiu um pedido de desculpas do presidente argentino, Javier Milei, por ter chamado a esposa do presidente do governo, Pedro Sánchez, de "corrupta" neste domingo (19) durante um evento em Madri, anunciou o ministro das Relações Exteriores.

"Anuncio que acabo de convocar nossa embaixadora em Buenos Aires para consultas sine die", disse José Manuel Albares em uma mensagem institucional, depois de denunciar palavras "extremamente graves" que foram "sem precedentes na história das relações internacionais".

"A Espanha também exige um pedido público de desculpas do Sr. Milei. Se não houver tal pedido de desculpas, tomaremos todas as medidas que consideramos apropriadas para defender nossa soberania", acrescentou Albares.