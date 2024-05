Turista é mordida por urso ao tentar tirar foto do animal na Romênia

A polícia local montou uma força tarefa para afastar os animais da área do ataque e advertiu os turistas e moradores a sempre manter uma distância segura dos animais

Moira Gallacher e sua companheira de viagem, Charmian Widdowson, estavam dirigindo pela montanha Transfgran, no condado de Anges, quando se depararam com dois ursos marrons , um de grande porte e um menor que parecia se tratar de um filhote.

Uma turista britânica de 72 anos foi mordida por um urso marrom após baixar o vidro do carro para tirar fotos com o animal. O caso foi registrado na última segunda-feira, 22, na Romênia , país no sudeste europeu.

De acordo com a STV News, um jornal local, Moira viu os ursos se aproximando e baixou a janela do carro para tirar fotos dos animais. O urso maior foi em direção delas e tentou escalar a porta para entrar no automóvel, quando de repente mordeu o braço direito da britânica.

Charmian, que estava dirigindo o carro, logo acelerou o veículo e fugiu ao ver o incidente. As mulheres saíram do local e ligaram para uma ambulância, que levou Moira até o hospital mais próximo, onde recebeu os cuidados necessários.

O ataque poderia ter sido fatal, mas a idosa teve sorte por o urso ter mordido uma grande parte do casaco acolchoado que ela vestia. No hospital, Moira relatou a um repórter do canal local STV que o braço só estava "dolorido". "Sou uma mulher de muita sorte", completou.