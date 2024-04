Urso fere cinco pessoas em cidade turística da Eslováquia

Uma turística localidade eslovaca declarou situação de emergência nesta segunda-feira após um ataque de urso que deixou cinco feridos, dias após a morte de uma mulher em um incidente similar.

O ataque ocorreu no domingo no município de Liptovsky Mikulas (norte), situado aos pés das Montanhas Tatra e com populares estações de esqui nos arredores.

"O urso passou uns 20 minutos no centro da cidade, atacou cinco pessoas e retornou à floresta", explicou à AFP o porta-voz do município, Viktoria Capcikova.