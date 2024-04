Japão terá aplicativos de corrida pela primeira vez

Plataformas como Uber e similares funcionavam no país apenas para pedir táxis; aplicativos de corrida terão diversas restrições para funcionar no Japão

O funcionamento das plataformas poderá ocorrer somente em horários específicos , quando a frota de táxis tradicionais for inferior à demanda. Os aplicativos também foram liberados apenas para pequenas áreas em algumas das principais cidades do país: Tóquio, Iocoama, Nagoya e Quioto.

Desde a segunda-feira, 8, é possível fazer pedidos de carros particulares em serviços como Uber e similares. Os aplicativos, no entanto, seguem tendo uma série de restrições no país.

Os horários específicos variam de acordo com a cidade, mas as permissões devem concentrar-se em horários de pico, pelas manhãs em dias de semana e à noite nas sextas-feiras e sábados. Os preços também serão controlados, não podendo ser inferiores a 80% do que custaria uma corrida de táxi no mesmo trajeto.

Os motoristas dos aplicativos também terão limitações: para poderem operar nas plataformas, é preciso que eles sejam empregados por uma empresa de táxis. Para isso, é necessário ter as mesmas certificações que os condutores atuais destas companhias.

Japão limita aplicativos de corrida para proteger empresas de táxi

As medidas foram adotadas pelo governo japonês para evitar a falência das empresas de táxi. Em outros países onde plataformas como Uber e 99 operam, as corridas de táxi costumam ter preços muito acima dos cobrados pelos aplicativos. A popularização destas plataformas costuma trazer dois debates: segurança e monopólios.