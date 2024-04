Canal de TV sofre "pegadinha" e exibe testículos em transmissão ao vivo do eclipse solar

Telejornal do México não revisa vídeos enviados por internautas sobre passagem de eclipse no país e exibe testículos por engano; confira vídeo

Um momento constrangedor tomou conta de um telejornal do México após a exibição de um vídeo em que um homem exibe os próprios testículos serem exibidas durante uma transmissão ao vivo. O fato inusitado se deu após o tele jornal pedir para que telespectadores enviassem registros do eclipse solar total que ocorreu na última segunda-feira, 8.



As imagens, que não passaram por revisão prévia, foram exibidas sem nenhuma forma de censura e repercutiram na internet, gerando brincadeiras de internautas sobre o ocorrido constrangedor. A transmissão do canal RCG Media foi interrompida rapidamente após os apresentadores do telejornal se darem conta do incidente.

Confira momento de “trolagem” em canal de TV do México

Durante a exibição do telejornal, o apresentador, que estava acompanhado de dois repórteres, falava sobre os locais onde o eclipse estaria com uma melhor visibilidade. Logo após a fala do âncora do jornal, o programa exibiu a vinheta indicando que entrariam os registros de alguns telespectadores que filmaram o fenômeno astronômico.