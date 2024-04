Caminhão com milhares de salmões tomba e peixes conseguem fugir

As autoridades do Departamento de Pesca e Vida Selvagem de Oregon (ODFW) e os membros da tribo Nez Percé, que auxiliaram durante o episódio, contam que outros 25 mil salmões não tiveram tanta sorte . Suas carcaças, já sem vida, foram recuperadas tanto no caminhão-tanque quanto na margem do rio. O motorista teve ferimentos leves, segundo a secretaria.

O local da ocorrência era próximo de um afluente do rio Grande Ronde, conhecido como Lookingglass Creek, e cerca de 77 mil destes peixes tiveram a sorte de cair na água e seguir com vida.

O acidente ocorreu em 29 de março no nordeste do Oregon, de acordo com um comunicado à imprensa do ODFW. “O acidente ocorreu em uma curva fechada, com o caminhão de 17 metros rolando para o lado do passageiro, derrapando na calçada e depois caindo sobre um aterro rochoso, fazendo-o rolar para o teto”, aponta o órgão.

Espera-se que os filhotes que acabaram no Lookingglass Creek cheguem ao rio Grande Ronde, subam os rios Snake e Columbia e, eventualmente, cheguem ao Oceano Pacífico, disseram as autoridades ao The New York Times.