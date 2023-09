Aliens no México: supostos corpos de extraterrestres são exibidos em Congresso

Os restos de duas criaturas de cerca de 60 centímetros foram encontrados em Nazca, no Peru Crédito: Reprodução / Youtube / Asamblea Pública para la Regulación de Fenómenos Aéreos Anómalos no Identificados

Supostos corpos de extraterrestres foram exibidos a deputados no Congresso do México, na última terça-feira, 12. Durante o debate na Assembleia Pública para Regulação de Fenômenos Aéreos Não identificados, promovido pelo deputado Sergio Gutiérrez Luna, foi explicado que as supostas criaturas teriam mais de mil anos e cerca de 60 centímetros cada. Os corpos foram encontrados no Peru, na região das Linhas de Nazca, em 2015. Conforme a apresentação, feita pelo ufólogo e jornalista Jaime Maussan, os supostos restos mortais são estudados pela Universidade Nacional Autônoma do México (Unam).

"São seres não-humanos. Não foram recuperados em naves, mas foram encontrados sepultados e fossilizados", afirmou. Apesar dos estudos, ainda não há pesquisas mais avançadas sobre os corpos e nenhuma conclusão oficial.

Aliens no México: o que aconteceu na audiência pública? “Não estamos sozinhos”, foi ouvido esta terça-feira no Congresso mexicano, uma audiência pública que reuniu investigadores de vida extraterrestre de vários países. Apresentada como um divisor de águas, a assembleia permitiria ouvir não só quem já tinha alguma experiência, mas também depoimentos de políticos de outros países sobre Objetos Voadores Não Identificados (Ovnis) e de organismos internacionais. Entre os convidados do Congresso, destacam-se Ryan Graves, ex-piloto de combate por avistamentos de Ovnis; Robert Salas, testemunha ocular do caso oficial do escritório da AARO; o astrofísico Avi Loeb, expedicionário do objeto interestelar IM1 e do projeto Galileu> Também estiveram presentes Josh Mantilla, Ricardo Rangel Martínez e José de Jesús Zalce, cientistas com dados sobre restos biológicos de inteligência não humana.

A apresentação da audiência foi conduzida pelo deputado do partido Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, que pediu a todos os presentes que se levantassem e prestassem juramento para garantir a veracidade de suas declarações. O diretor do Tercer Milenio, um programa da TV Mexicana sobre Ufologia, afirmou que a audiência atrai as expectativas de todos, pois é uma tentativa de regulamentar critérios e incluí-los na Lei de Proteção do Espaço Aéreo. “O México se tornaria o primeiro país do mundo a aceitar a presença de não-humanos no planeta”, disse. Ryan Graves, um ex-piloto da Marinha que testemunhou no Congresso dos Estados Unidos, apareceu na Assembleia Pública para Regulação de Fenômenos Aéreos Não Identificados. O americano afirma que outros pilotos têm medo de compartilhar seus relatos de “contato com não-humanos”.