Milhares de "peixes-pênis" são encontrados em praia na Argentina; entenda

Após uma tempestade atingir parte do litoral da Argentina, milhares de "peixes-pênis" com cerca de 25 centímetros se acumularam em uma praia do país, na última segunda-feira, 17, gerando grande repercussão nas redes sociais em decorrência do formato fálico e coloração rosada.

LEIA MAIS | Peixe-leão: espécie marinha venenosa é avistada na Sabiaguaba

Apesar do nome popular, os animais não se peixes, mas sim vermes marinhos. Eles são membros da classe de animais invertebrados marinhos bentônicos. Na fase adulta podem chegar a ter até 30 centímetros e possuem tempo de vida estimado em cerca de 25 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em geral, as aparições de grandes grupos dos vermes está associada a grandes tempestades tropicais, em especial fenômenos meteorológicos ocasionadas pelas mudanças de temperatura da água e pressão e direção dos ventos registradas durante o El Niño.

Isso acontece porque os peixes-pênis vivem enterrados em túneis abaixo da areia no fundo do mar e são espalhados devido às tempestades.

Eles são comumente procurados na Ásia para serem utilizados como iscas para outros peixes, como o robalo. Ele comumente é consumido cru ou frito em países como Japão e Coreia do Sul.

"Peixe-pênis" visto em praia da Argentina é considerado afrodisíaco

Além de ser consumido rotineiramente na dieta alimentar de boa parte de países da Ásia, o verme é popularmente considerado afrodisíaco.

Crença reforçada por um estudo divulgado em 2016 pelo site Lonely Planet, de responsabilidade de uma subsidiária do grupo BBC. O material apresentava bons resultados do efeito de alguns conjuntos de aminoácidos presentes nos vermes no combate a disfunção erétil em ratos. A pesquisa, porém, não chegou a analisar o efeito em humanos.

O formato e o nome inusitados dos animais já fez com que eles fossem notícia internacional em outra ocasião. Em 2019, na Califórnia, um grupo menor desses animais foi encontrado também após uma tempestade e o fato repercutiu mundialmente.

Confira notícias relacionadas