Associação diz que cão salsicha pode ser banido da Alemanha

Organização criou uma petição online contra as novas leis de proteção animal. Governo quer combater práticas cruéis na criação de animais

A principal associação de criadores de cachorros da Alemanha afirmou que os cães da raça Dachshunds, conhecidos como “cães salsicha”, podem desaparecer do país se uma reforma na legislação de proteção animal for aprovada. O projeto, protocolado em fevereiro deste ano, é alvo de uma petição online, que já tem mais de 12 mil assinaturas contra a lei.

Segundo a organização Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) — Associação Canina Alemã, em português — a nova legislação pode provocar “grande incerteza jurídica” entre autoridades, criadores, veterinários e donos de cães. Isso porque as “anomalias do sistema esquelético” citadas na lei podem ser interpretadas como as caraterísticas de algumas raças.

Além dos cães salsicha, a VDH cita que raças como Beagle, Terrier e Schnauzer também estão ameaçadas pela lei.