8 frutas que os cachorros podem comer

As frutas são opções de alimentos saudáveis tanto para os seres humanos como para os cães. Isso quer dizer que os pets também podem desfrutar de uma variedade que acrescenta sabor à dieta e oferece benefícios nutricionais.

No entanto, é importante não substituir a alimentação habitual do cachorro por frutas e tomar cuidado com o tipo oferecido. Isso porque algumas delas podem fazer mal aos cães. Conforme explica o veterinário Aluizio Nunes dos Santos, devem ser evitadas, por exemplo, as frutas cítricas e aquelas com efeito laxativo, como abacate e mamão. Além disso, a semente da uva é tóxica ao organismo dos pets.

Ademais, é fundamental consultar um veterinário para garantir que as escolhas alimentares se alinhem com as necessidades específicas do seu animal de estimação e não causem qualquer problema de saúde.