Kate é vista fazendo compras ao lado de William, diz jornal

A princesa esteve afastada de holofotes após realizar uma cirurgia. Rumores sobre seu estado circularam após uma foto com alterações ter sido postada

Em meio a especulações sobre seu estado de saúde, a princesa britânica Kate Middleton foi vista em público neste fim de semana juntamente com o seu marido, príncipe William, parecendo "felizes, relaxados e saudáveis", conforme noticiaram os tabloides britânicos The Sun e Daily Mail.

Kate visita loja próxima de sua casa

De acordo com a imprensa britânica, Kate foi vista no sábado, 16, com o marido em uma loja localizada a cerca de um quilômetro de sua casa em Adelaide Cottage, em Windsor, que fica a 40 quilômetros de Londres.

Uma testemunha citada pelo The Sun disse que "depois de todos os rumores que têm circulado, fiquei surpreso ao vê-los ali". Kate estava fazendo compras e parecia feliz e bem, disse a testemunha.

"Os filhos não estavam com eles mas é um bom sinal que ele esteja bem para ir às compras", afirmou a fonte, que falou sob condição de anonimato. O casal também teria passado a manhã de domingo, 18, assistindo aos filhos, Charlotte, George e Louis, praticando esportes.