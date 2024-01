Kate Middleton passa por cirurgia abdominal em Londres

Kate Middleton, a princesa de Gales, passou por uma cirurgia abdominal e está se recuperando no hospital, segundo comunicado do Palácio de Kensington desta quarta-feira, 17. Ela deve permanecer no hospital pelas próximas duas semanas. O motivo da operação não foi divulgado.

“Sua Alteza Real, a Princesa de Gales, foi internada ontem na London Clinic para uma cirurgia abdominal planejada”, informou o palácio em comunicado.



Uma fonte real disse à CNN que Kate não estava com câncer e que, provavelmente, só retornará às funções públicas após a Páscoa. A princesa de Gales irá se ausentar dos compromissos oficiais pelos próximos dois ou três meses.