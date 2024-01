Japão pousa na Lua: o que se sabe sobre 1ª visita do país ao satélite

Nave lunar japonesa pousa de cabeça para baixo na superfície da Lua; confira o que se sabe sobre a primeira visita do país ao satélite

A agência espacial do Japão (Jaxa) confirmou nesta quinta-feira, 25, que sua primeira missão lunar na história atingiu com sucesso um pequeno pedaço da superfície lunar, numa demonstração bem-sucedida do seu sistema de aterrissagem.

Apesar do sucesso da missão, o módulo aterrissou de cabeça para baixo, o que não comprometeu o processo de aterrissagem.

O Japão se tornou a quinta nação na história a chegar à Lua quando o Smart Lander, ou SLIM - nome dado para a missão japonesa -, pousou em solo lunar na manhã de sábado, 20. No entanto, problemas com as baterias solares da sonda inicialmente tornaram difícil confirmar se a sonda pousou na zona-alvo.