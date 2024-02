Ex-premiê dos Países Baixos e esposa morrem por dupla eutanásia

O casal morreu de mãos dadas em um hospital de Nijmegen, no leste do país. Ambos tinham 93 anos

O ex-primeiro-ministro dos Países Baixos Dries van Agt e a esposa dele, Eugenie, optaram por morrer juntos por dupla eutanásia no país de origem.

O ex-premiê tinha sequelas de uma hemorragia cerebral que teve em 2019, e a esposa optou por não viver sem o marido, segundo a The Rights Forum, fundação pró-Palestina fundada por Dries.

O casal morreu de mãos dadas em um hospital de Nijmegen, no leste do país, no dia 5 de fevereiro, informou a fundação.