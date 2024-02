Tribunal ordena que Países Baixos suspendam fornecimento de peças do F-35 para Israel

Os Países Baixos devem parar de fornecer a Israel peças para os caças F-35 que as forças israelenses utilizam na Faixa de Gaza, decidiu um tribunal após um recurso interposto por organizações de direitos humanos.

Associações de defesa dos direitos humanos argumentaram em um tribunal que a entrega destas peças contribui para supostas violações do direito internacional por parte de Israel na guerra contra o movimento islamista palestino Hamas, que governa Gaza.

"O tribunal ordena ao Estado que cesse qualquer exportação e trânsito efetivo de peças do F-35 com destino final a Israel, no prazo de sete dias a partir da notificação desta decisão", decidiu o Tribunal de Apelação de Haia.