Sobe para 64 total de mortos por incêndios no Chile, e número 'vai crescer', diz presidente

O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou neste domingo (4) um balanço de 64 mortos nos incêndios florestais que castigam a região de Valparaíso, no centro do país, e garantiu que o número aumentará significativamente.

"Posso confirmar, com tristeza, que há 64 mortes. Esse número vai crescer, sabemos que vai crescer significativamente", disse o presidente, falando de Quilpué, uma área de colinas povoadas nos arredores de Viña del Mar, um dos locais onde se veem bairros de casas carbonizadas, cerca de 90 km a noroeste de Santiago.