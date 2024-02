Fogo e explosões: o 'inferno' de um setor de Viña del Mar atingido por incêndios no Chile

El Olivar se transformou em um "inferno". O vento soprou o fogo dos morros para esse setor, resultando em explosões de carros e casas incendiadas, relataram sobreviventes dos incêndios florestais em Viña del Mar, centro do Chile.

O motorista Rodrigo Pulgar, 61, estava em casa, acompanhando as notícias, quando as chamas começaram a avançar sobre sua comunidade. "Era um inferno, com explosões. Tentei ajudar o vizinho a desligar o carro, a parte de trás da minha casa começava a pegar fogo. Era uma chuva de cinzas", contou à AFP.

Pouco antes, por precaução, Pulgar havia jogado água no telhado, de madeira, e no interior da sua residência, o que evitou que o fogo a consumisse. Mas seus vizinhos não tiveram a mesma sorte.