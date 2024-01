Dançarina morre nos EUA após reação alérgica ao comer biscoito

Fabricante teria modificado a receita do produto e acrescentado amendoim. Presença do ingrediente não estava especificada no pacote

Órla era alérgica a amendoim, porém a embalagem dos biscoitos não indicava a presença do ingrediente no produto.

De acordo com a NBC New York, Órla se mudou do Reino Unido para a cidade estadunidense com o objetivo de seguir a carreira de dançarina.

Os biscoitos eram fabricados pela empresa Cookies United e vendidos pela rede de supermercados Stew Leonard's, que pediu o recall dos produtos.

O diretor-executivo Stew Leonard Jr. lamentou o ocorrido e informou que a fabricante dos biscoitos mudou a receita dos produtos, trocando grãos de soja por amendoim. Segundo ele, a mudança foi feita sem informar à rede.

Porém, ainda de acordo com a NBC, o advogado da Cookies United alegou que a empresa enviou emails para 11 funcionários da Stew Leonard's informando sobre a mudança.

Além de amendoim, o Departamento de Proteção ao Consumidor de Connecticut apontou a presença de ovo no produto e que o ingrediente também não estava especificado no pacote.