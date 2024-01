Suprema Corte dos EUA analisará caso de condenado à morte defendido pelo papa

A Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou, nesta segunda-feira (22), avaliar o recurso de apelação de um condenado à morte há mais de 25 anos, cujo caso desencadeou uma campanha de apoio do papa Francisco e de atores de Hollywood.

Estava previsto que Richard Glossip, de 60 anos, fosse executado por injeção letal em 18 de maio do ano passado em Oklahoma, mas a execução foi suspensa.

O procurador-geral deste estado conservador do centro do país apoiou o pedido de suspensão da sentença, reconhecendo problemas no depoimento que levou à sua condenação.