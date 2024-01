Após bombardeios, EUA preparam campanha militar contra os houthis

O governo Biden está elaborando uma campanha militar contra os houthis no Iêmen, depois de 11 dias de bombardeios à infraestrutura do grupo que não conseguiram deter seus ataques a navios no Mar Vermelho. A decisão aumenta a possibilidade de uma intervenção no país do Oriente Médio que poderia arrastar Washington para outro conflito na região.

O aprofundamento do ciclo de violência é um revés no objetivo do presidente Joe Biden de reduzir as tensões na região após o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Funcionários do governo Biden afirmaram ao Washington Post sob condição de anonimato que o desejo de Washington é de minar a capacidade militar dos houthis e reduzir os ataques ao transporte marítimo no Mar Vermelho e no Golfo de Áden. "Não temos certeza se eles irão parar imediatamente, mas certamente estamos tentando destruir suas capacidades", disse um alto funcionário dos EUA sobre o grupo, que o governo Biden designa como organização terrorista.