Filha revela anos de tortura sofrida por pai, líder de uma das maiores igrejas do mundo

Fundador da Igreja Sinagoga de Todas as Nações, TB Joshua é acusado de cometer tortura e abusos sexuais em massa por quase 20 anos. Crédito: Reprodução/ BBC

Temitope Balogun Joshua (T. B. Joshua) liderava a megaigreja Sinagoga de Todas as Nações (Scoan, na sigla em inglês). Ele faleceu aos 57 anos em 2021, acusado de envolvimento em atos de tortura, crimes sexuais e abusos ao longo de quase duas décadas.

A BBC divulgou detalhes sobre como o pastor submeteu sua própria filha a confinamento em um quarto e a torturou por vários anos até abandoná-la nas ruas de Lagos, na Nigéria. Uma das filhas do pastor, Ajoke, foi uma das primeiras pessoas a denunciar à BBC os abusos que ela presenciou na igreja do seu pai.



Atualmente com 27 anos, ela vive de forma discreta, optando por eliminar o sobrenome "Joshua". Há poucas informações disponíveis sobre a mãe biológica de Ajoke, mas acredita-se que ela faça parte da congregação de T.B. Joshua.

A memória de Ajoke remonta à sua infância, sendo criada pela viúva de Joshua. Ela relata que vivia como uma criança feliz até os sete anos, fazendo viagens de férias com a família Joshua.

O episódio em que tudo mudou

Certo dia, Ajoke recebeu uma suspensão escolar devido a comportamento inadequado e um jornalista local a mencionou como filha ilegítima de T.B. Joshua. Como resultado, ela foi retirada da escola e transferida para o complexo da Scoan, em Lagos.

"Fui forçada a me mudar para o quarto dos discípulos", ela conta. Os discípulos constituíam um seleto grupo de seguidores que prestavam serviço a T.B. Joshua, residindo dentro do complexo da igreja.

Originários de diversas partes do mundo, muitos deles habitavam o complexo por várias décadas. Esses discípulos aderiam a um conjunto rigoroso de normas, incluindo a restrição de horas de sono e a proibição do uso de telefones pessoais.

Os abusos após chegar no complexo

Não muito tempo depois de chegar, com sete anos de idade, Ajoke se lembra de ter apanhado por urinar na cama. Ela foi forçada a andar com uma placa em volta do pescoço: "faço xixi na cama".



"Certa vez, nas reuniões dos discípulos, ele [Joshua] disse que as pessoas podiam bater nela. Qualquer pessoa do dormitório feminino podia simplesmente bater nela e eu me lembro de observar pessoas dando tapas nela quando ela passava", conta Rae, que morou por 12 anos na igreja como discípula.

Em outro episódio, outra discípula levou Ajoke para o chuveiro, "bateu nela com um fio elétrico e então abriu a água quente", afirmou Rae. Relembrando o incidente, Ajoke contou que "gritava o mais que podia e eles simplesmente deixaram a água correr sobre a minha cabeça por muito tempo."