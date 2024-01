6 exercícios de pilates para praticar nas férias

O pilates pode ser praticado durante as férias (Imagem: fizkes | Shutterstock) - Portal EdiCase

As férias de verão estão chegando e, com elas, um momento de repouso, relaxamento e lazer com a família. Apesar do período de descanso, é importante não abandonar completamente a rotina de exercícios. De acordo com Josi Araújo, fisioterapeuta e professora de Pure Pilates, integrar o pilates neste período pode ser uma maneira eficaz de manter-se ativo, promovendo não apenas a saúde física, mas também o equilíbrio mental. Manter uma prática consistente de pilates durante as férias oferece benefícios que vão além do físico. Além de contribuir para a saúde muscular, flexibilidade e resistência, a atividade também se revela um aliado contra o estresse. “Com técnicas de respiração profunda e concentração, essa modalidade de exercício é uma ótima maneira de relaxar”, explica Josi. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A correção da postura é outra vantagem, extremamente importante após longos períodos de viagem. Além disso, a prática é acessível em diferentes ambientes, podendo ser praticada em casa, ao ar livre ou mesmo em quartos de hotel. “A consciência corporal promovida pelo pilates é valiosa para manter uma mentalidade saudável durante as férias, enquanto o aumento da energia combate a fadiga, comum em períodos movimentados”, completa a profissional.

Adaptando exercícios de pilates nas viagens Segundo Josi, adaptar exercícios de pilates durante as viagens é possível e pode ser uma ótima maneira de manter a consistência, mesmo longe de casa. “Desenvolver uma rotina mais curta, focada em exercícios fundamentais que não exigem equipamentos específicos, e aproveitar o ambiente ao ar livre são estratégias eficazes. Leve acessórios leves, como minibands, e inclua amigos ou familiares na prática para tornar a experiência mais social e motivadora”, aconselha a professora. “Para otimizar o espaço em ambientes limitados, escolher exercícios que não exijam grande extensão é essencial. Use a cama, cadeiras ou, até mesmo, a parede do quarto de hotel para realizar exercícios adaptados. Nesse momento, a criatividade é a chave para manter a consistência e colher os benefícios do pilates durante as viagens”, completa. Exercícios para praticar A seguir, confira alguns exercícios de pilates simples que você pode praticar em viagens durantes as férias! Leg pull front (Imagem: Cristina Annibali | Shutterstock) 1. Leg pull front O objetivo é trabalhar a estabilidade do tronco desde a cintura escapular até a pélvica, além de ser excelente para treinar a consciência corporal e fortalecer o transverso do abdome, usando a força do próprio corpo. É importante realizar o movimento de acordo com o limite do seu corpo. O movimento deverá ser realizado entre 8 e 10 repetições.

Alongamento de cadeia posterior e anterior com uma cadeira (Imagem: Reprodução digital | Pure Pilates) 2. Alongamento de cadeia posterior e anterior com uma cadeira O objetivo é alongar toda cadeia anterior e posterior, além de trabalhar equilíbrio e força de glúteo com a perna que está em apoio unipodal. O movimento deverá ser realizado entre 8 e 10 repetições.

Fortalecimento de glúteo e posterior de coxa (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) 3. Fortalecimento de glúteo e posterior de coxa O objetivo do exercício é fortalecer glúteo e toda musculatura posterior, usando uma cadeira ou sofá como acessório para que possa aumentar a amplitude e ativar mais a musculatura recrutada. O movimento deverá ser realizado entre 8 e 10 repetições.