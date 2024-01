Premiê indiano inaugura templo símbolo do nacionalismo hindu

Esse incidente desencadeou os piores motins religiosos desde a independência em 1947, que deixaram cerca de 2.000 mortos, a maioria deles muçulmanos, e abalou os alicerces do secularismo oficial do Estado.

"22 de janeiro de 2024 não é apenas uma data no calendário, mas anuncia o advento de uma nova era", declarou Modi diante do templo dedicado ao deus hindu Rama, construído em um terreno onde existiu, durante séculos, uma mesquita que foi demolida em 1992 por fanáticos hindus incitados por membros de seu partido.

Do lado de fora do templo, dezenas de milhares de devotos, que cantavam e dançavam, lotaram as ruas da cidade de Ayodhya, no norte, enquanto helicópteros militares lançavam pétalas de flores do céu.

Poucos membros da comunidade muçulmana de Ayodhya se juntaram à festa de rua.

Mas, para o partido de Modi, o Partido Bharatiya Janata (BJP), a inauguração do templo Ram Mandir culmina uma campanha de décadas para alinhar as políticas governamentais com a fé majoritária do país.

"O Senhor fez de mim um instrumento para representar todo o povo da Índia", disse Modi antes da inauguração, enquanto rezava aos pés da estátua de tamanho humano, adornada com guirlandas de flores e joias.

Vijay Kumar, de 18 anos, levou quatro dias para chegar à cidade, depois de percorrer 600 quilômetros a pé e de carona.