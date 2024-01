Novo estudo revela as verdadeiras cores de Urano e Netuno

Imagens capturadas pela missão espacial Voyager 2, lançada em 1977, apresentavam Netuno com uma coloração mais escura do que Urano

Um estudo publicado nessa sexta-feira, 5, na revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, revelou que as cores dos planetas Urano e Netuno são diferentes das quais normalmente conhecemos.

No entanto, a nova pesquisa, realizada por cientistas do Reino Unido e liderada pelo professor Patrick Irwin, da Universidade de Oxford, indicou que as tonalidades são mais parecidas do que se pensava.

Segundo o estudo, as primeiras imagens capturadas de Netuno foram melhoradas para apresentar as nuvens, faixas e ventos, alterando a verdadeira cor do planeta e deixando as imagens "muito azuis".

Informação perdida

De acordo com Irwin, na época, os cientistas sabiam que a cor foi artificialmente saturada e as imagens foram divulgadas com legendas explicando isso, porém essa distinção foi perdida com o tempo.

O estudo utilizou dados do Space Telescope Imaging Spectograph (STIS) do Telescópio Espacial Hubble e do Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul.

A pesquisa explica que, nos dois instrumentos, cada pixel é um espectro contínuo de cores e as observações podem ser processadas para indicar a cor verdadeira dos dois planetas.

A partir disso, os cientistas reequilibraram as imagens coloridas registradas pelo Voyager 2 e perceberam que Urano e Netuno têm tonalidades semelhantes de azul esverdeado. Porém, Netuno conta com um leve toque de azul adicional, devido a uma camada mais fina de neblina.