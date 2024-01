Cientistas descobrem última refeição de tiranossauro de 75 milhões de anos

Repórter Anuário do Ceará

Cristina Brito Repórter Anuário do Ceará

Crédito: Divulgação/Royal Tyrell Museum of Palaeontology

O espécime é um gorgossauro juvenil – um primo próximo do gigante Tyrannosaurus rex.

Segundo os pesquisadores, a preservação do animal – e das pequenas criaturas que ele comeu – lança uma nova luz sobre como esses predadores viviam. O estudo foi publicado na revista Science Advances.

“É uma evidência sólida de que os tiranossauros mudaram drasticamente a sua dieta à medida que cresciam”, diz Darla Zelenitsky, da Universidade de Calgary, no Canadá.

Este Gorgossaurus, em particular, tinha cerca de sete anos de idade e pesava cerca de 330 kg quando morreu. Membros posteriores de dois pequenos dinossauros parecidos com pássaros, chamados citipes, são visíveis abaixo da caixa torácica do gorgossauro.

“Sabemos agora que estes [tiranossauros] adolescentes caçavam dinossauros pequenos e jovens”, diz Zelenitsky, um dos principais cientistas do estudo.

Ainda conforme a BBC News, os cientistas construíram uma imagem de como os gorgossaurus adultos de três toneladas atacavam e comiam grandes dinossauros herbívoros que viviam em rebanhos, a partir de uma série de evidências fósseis anteriores, incluindo marcas de mordidas nos ossos de dinossauros maiores que correspondem aos dentes dos tiranossauros.

Esses tiranossauros adultos foram descritos como “comedores bastante indiscriminados”, François Therrien, do Museu Real de Paleontologia de Tyrell. Eles provavelmente atacaram presas grandes, “mordendo ossos e raspando carne”, diz Therrien.

Em 2009, o fóssil foi originalmente descoberto em um ponto de acesso para caçadores de dinossauros no Canadá, em Alberta Badlands.