Comissário de bordo morre na frente de passageiros antes de voo decolar

Um comissário da companhia aérea britânica British Airways morreu diante dos passageiros em um voo de Londres para Hong Kong. A aeronave não havia decolado quando o homem desmaiou e morreu. O caso aconteceu no último dia 31 de dezembro.

Segundo o portal britânico The Sun, as portas do avião já estavam fechadas e os passageiros estavam sentados, preparados para partir. Um passageiro com treinamento em primeiros socorros tentou reanimá-lo, mas não foi suficiente.



