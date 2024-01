Homem é acusado de roubar mais de R$ 100 mil de passageiros durante voo

O homem teria levado o dinheiro de três passageiros em um voo do Vietnã para Cingapura; entenda

Um porta-voz da companhia disse que, quando o avião pousou, os envolvidos no roubo foram escoltados para fora da aeronave pelas autoridades aeroportuárias para uma investigação mais aprofundada. As informações são da CNN.

Um cidadão chinês de 52 anos foi acusado de roubar passageiros em um voo que partiu do Vietnã para Cingapura em 16 de dezembro. Nas acusações judiciais, o homem foi identificado como Zhang Xiuqiang, que estava em um voo operado pela Scoot, a ala econômica da Singapore Airlines.

Ainda, teria sido roubados US$ 1.700 (cerca de R$ 8.300) de um terceiro passageiro.



Homem acusado de roubo em avião foi detido



O acusado do crime, Zhang, foi detido para as investigações. Se for condenado, poderá pegar até três anos de prisão, multa ou ambos.



A companhia aérea não forneceu mais detalhes sobre o caso e disse que alertou a tripulação e os passageiros para estarem atentos aos seus pertences a bordo.



Roubo de cabine é um crime comum em voos



Roubo de cabine é um crime mais comum do que a maioria dos passageiros pensam e constitui crime federal em vários países.

Em outubro, a polícia de Hong Kong alertou sobre o aumento nos roubos em aviões. Em 2019, a Cathay Pacific Airways de Hong Kong anunciou uma repressão aos pequenos furtos de suprimentos de bordo em seus aviões por parte de sua tripulação de cabine.