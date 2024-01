Japão: avião pega fogo ao colidir com outra aeronave; 380 escapam, 5 morrem

Dos seis tripulantes do avião da Guarda Costeira, apenas o capitão, gravemente ferido, conseguiu sobreviver. Dos 379 ocupantes do avião da Japan Airlines (367 passageiros e12 tripulantes) que foram evacuados, 17 ficaram feridos.

Um avião da companhia Japan Airlines pegou fogo em uma pista do aeroporto internacional de Tóquio, Haneda, após colidir com uma aeronave da Guarda Costeira, segundo imagens impressionantes exibidas pela televisão estatal japonesa NHK.

O avião comercial era um Airbus A-350 do voo 516 da Japan Airlines que havia saído do aeroporto de Shin Chitose para Haneda.

Em imagens registradas às 17h47 locais (5h47 em Brasília), vê-se o avião da Japan Airlines rodando na pista antes de uma grande explosão deixar um rastro de chamas atrás da aeronave, que parou um pouco mais à frente.

Segundo vários meios de comunicação locais, foi este avião de passageiros JAL 5016, um Airbus A50-900 oriundo do aeroporto de Shin-Chitose, perto de Sapporo, no norte do Japão, que colidiu com um avião da Guarda Costeira japonesa.

"Não está claro se houve uma colisão, ou não. Mas o que é certo é que nosso avião estava envolvido", disse à AFP um oficial da Guarda Costeira do aeroporto de Tóquio Haneda, quando as informações ainda eram preliminares.

A Japan Airlines declarou, por sua vez, que sua aeronave colidiu com a outra pouco depois de aterrissar, segundo a agência de notícias Kyodo, que acrescentou que o Ministério dos Transportes japonês investiga o episódio.

A pista ficou coberta de escombros, e mais de 70 caminhões de bombeiros se deslocaram para o local, segundo a televisão pública japonesa.