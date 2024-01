Avião com 303 indianos a bordo é bloqueado na França por suspeita de 'tráfico de pessoas'

Um avião com 303 passageiros de nacionalidade indiana que se dirigia para a Nicarágua está bloqueado desde quinta-feira (21) em um aeroporto a 150 quilômetros de Paris, onde fez escala, por suspeita de "tráfico de pessoas", anunciou a Procuradoria francesa.

Procedente dos Emirados Árabes Unidos, a aeronave foi imobilizada na pista do aeroporto de Vatry, depois de as autoridades receberem "uma denúncia anônima", disse a Procuradoria, que investiga se há "provas que corroborem" as suspeitas.