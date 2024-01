Homem com 'hipotermia grave' é encontrado no trem de pouso de avião em Paris

Um homem com "uma hipotermia grave" foi encontrado no aeroporto parisiense de Orly no trem de pouso de um avião que chegou da Argélia, informou uma fonte aeroportuária sob anonimato à AFP nesta quinta-feira (28).

"Encontramos um jovem na parte do trem de pouso de um voo que chegou de Oran (noroeste da Argélia)", indicou uma fonte do aeroporto de Orly à AFP.

O jovem, de 20 anos, está "vivo, mas em um estado de urgência absoluta devido a uma hipotermia grave", disse essa mesma fonte.