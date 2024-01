IA apelidada de 'calculadora da morte' consegue prever possível data da morte de pessoas

A IA foi capaz de acertar a morte de quase 8 em cada 10 pessoas. Os pesquisadores acreditam que o modelo pode apontar padrões existentes entre as pessoas e, assim, determinar por quanto tempo aquele ser humano ainda viverá.

Em comunicado, a principal desenvolvedora da "life2vec", Sune Lehmann, disse: “Usamos o modelo para abordar a questão fundamental: até onde podemos prever eventos no futuro com base nas condições e eventos do passado? O que é emocionante para nós, cientistas, não é tanto a previsão em si, mas os aspectos das informações que permitem fornecer respostas tão precisas”.

LEIA MAIS | Descubra como a Inteligência Artificial pode impactar sua vida



Questões éticas da calculadora da morte

Ainda segundo Lehmann, a IA pode gerar um amplo debate sobre análise de comportamento e traçar perfis precisos: "Utilizamos estes perfis para prever o nosso comportamento e influenciar-nos. Esta discussão precisa fazer parte da conversa democrática para que possamos considerar para onde a tecnologia nos levará e se é isso o que queremos".



No entanto, a maior barreira que a "calculadora da morte" encontra são as leis dinamarquesas. Na Dinamarca, esta IA se tornaria ilegal devido à legislação do país sobre as políticas de privacidade na internet e seu impacto nas decisões das pessoas.

LEIA MAIS | Reportagem seriada: Tecnologia e inteligência artificial