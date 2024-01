Cruzeiro com quase 400 pessoas a bordo é atingido por onda gigante e fica sem energia

A tripulação de um cruzeiro norueguês com tripulantes britânicos enfrentou momentos de tensão depois que uma enorme onda atingiu a embarcação no Mar do Norte e fez com que o navio ficasse sem energia.

O cruzeiro, que partiu em uma expedição de Tilbury, na Inglaterra, no dia 9 de dezembro deveria retornar ao porto do condado de Essex nesse sábado, 23. No entanto, o navio precisou fazer um desvio para Alemanha depois de ser atingido por uma onda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

LEIA MAIS | NorthSeaTok: ondas do Mar do Norte viram trend e viralizam no TikTok