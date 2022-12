Onda gigante mata três banhistas na África do Sul

Três pessoas que nadavam em uma praia sul-africana neste sábado (17) morreram e outras 17 ficaram gravemente feridas quando foram arrastadas por uma "onda anormal", informaram os serviços de emergência.

"Houve uma onda anormal que arrastou as pessoas. Três delas morreram afogadas e 17 foram levadas ao hospital", disse à AFP Robert Mckenzie, porta-voz dos serviços de resgate da província de KwaZulu-Natal.

Segundo ele, um dos mortos era um menino de 7 ou 8 anos. Os feridos estão "em estado grave ou mesmo crítico".

O incidente ocorreu por volta das 17h (12h no horário de Brasília) em Bay of Plenty, uma das praias de Durban, a terceira maior cidade da África do Sul.

Essa localidade reabriu gradativamente suas praias ao público, após um fechamento causado pelo alto nível de bactéria E.coli procedente do sistema de esgoto municipal, danificado pelas inundações deste ano, que causaram mais de 400 mortes em abril.

