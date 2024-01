NorthSeaTok: ondas do Mar do Norte viram trend e viralizam no TikTok

A plataforma do TikTok é conhecida por viralizar diversas trends diariamente. Uma que está chamando a atenção recentemente dos usuários do aplicativo é a chamada "NorthSeaTok," que mostra as imensas ondas do Mar do Norte, que podem chegar até 20 metros de altura.

O registro é feito geralmente por pessoas que trabalham em mar aberto, principalmente nas regiões dos países como Bélgica, Reino Unido, Dinamarca e Países Baixos.