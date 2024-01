Arcebispo contraria papa e proíbe padres de abençoarem casais homoafetivos: "Contradiz a doutrina"

Segundo o sacerdote do Quenia, abençoar "contradiz a doutrina católica tradicional sobre o matrimônio e a família"

O arcebispo de Nairóbi, no Quênia, proibiu os padres de sua arquidiocese a abençoarem casais homoafetivos. O anúncio foi feito neste sábado, 23, contrariando a decisão do Vaticano anunciada na última segunda-feira, 18 . Na visão de Philip Anyolo, vigário responsável pela proibição, a medida “contradiz a desaprovação da igreja às uniões homossexuais”.

Ainda segundo o sacerdote africano, abençoar "contradiz a doutrina católica tradicional sobre o matrimônio e a família, incluindo a desaprovação da Igreja às uniões homossexuais".

De acordo com o decreto feito pelo papa, a nova regra sobre abençoar casais do mesmo sexo acontece no "sentido pastoral das bênçãos", e não altera “o ensinamento perene da Igreja sobre o casamento”. A bênção também não pode acontecer em ritos litúrgicos e nem em cerimônias que se assemelham a uma festa de casamento.