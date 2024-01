Vaticano autoriza bênção a casais do mesmo sexo

O Vaticano autorizou pela primeira vez, em um documento oficial divulgado nesta segunda-feira, 18, a bênção de casais do mesmo sexo e em "situação irregular" para a Igreja Católica, mas seguindo com a oposição ao matrimônio homossexual e sem ter caráter litúrgico.

"Esta bênção nunca acontecerá ao mesmo tempo que os ritos civis de união, nem mesmo em conexão com eles. Nem sequer com as vestimentas, gestos ou as palavras próprias de um casamento", explica o documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, aprovado pelo papa Francisco.